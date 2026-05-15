Proroga del lavoro agile al Comune provvedimento della segreteria generale

Il lavoro "agile" al Comune è stato prorogato dal 15 al 22 maggio. La segretria generale Carruba ha informato tutti gli uffici interessati del provvedimento per confermare gli accordi individuali sul regolamento in materia. Nei giorni scorsi il sindacato Fp Cgil aveva richiesto un trasferimento. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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