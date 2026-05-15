propaganda live diego bianchi torna con un reportage da venezia

Questa sera, venerdì 15 maggio, Diego Bianchi torna in onda con un nuovo episodio di Propaganda Live su La7. Il programma si occupa di commentare l’attualità attraverso approfondimenti giornalistici, elementi di satira e narrazione civile. La trasmissione è incentrata su reportage e analisi di notizie di cronaca e politica, offrendo uno sguardo diretto sugli eventi più recenti. La puntata si inserisce nella programmazione serale del canale, con una formula che combina informazione e intrattenimento.

Diego Bianchi torna questa sera, venerdì 15 maggio, con un nuovo appuntamento di Propaganda Live, il programma della prima serata di La7 che racconta e analizza l’attualità tra approfondimento giornalistico, satira e narrazione civile. Anticipazioni e ospiti del 15 maggio 2026. Nella nuova puntata, come sempre, ci sarà spazio per la musica con la cantante statunitense Nik West. In studio saranno attesi anche Valerio Aprea, Monir Ghassem e Carmine Del Grosso per nuovi monologhi. Per il reportage della settimana, Diego Bianchi è stato a Venezia, tra la città insulare e la terraferma, per raccontare una campagna elettorale attraversata dai temi del turismo di massa, della crisi abitativa e della trasformazione sociale. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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