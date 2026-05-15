Stasera alle 21:15 su La7 va in onda una nuova puntata di Propaganda Live, il talk satirico politico condotto da Diego Bianchi, conosciuto come Zoro. La trasmissione, giunta alla sua puntata del 15 maggio 2026, sarà visibile anche in streaming. La conduzione si occupa di analizzare fatti di attualità, con interventi di vari ospiti, senza specificare nomi o dettagli degli intervistati. La trasmissione si propone di commentare le notizie più recenti in modo ironico e critico.

Propaganda live: anticipazioni, ospiti e streaming su La7. Propaganda Live, il talk satirico politico condotto da Diego Bianchi, in arte Zoro, torna questa sera, venerdì 15 maggio 2026, alle ore 21,15 su La7. Come sempre c’è grande curiosità per le anticipazioni sugli ospiti e i servizi sulla puntata. Cosa offrirà la nuova puntata di stasera, venerdì 15 maggio? Quali saranno gli ospiti che saliranno sul palco per essere intervistati da Zoro? Scopriamolo insieme. Anticipazioni e ospiti. Ospite musicale la cantante statunitense Nik West. Per il reportage della settimana Diego Bianchi è stato a Venezia, tra la città insulare e la terraferma, per raccontare una campagna elettorale attraversata dai temi del turismo di massa, della crisi abitativa e della trasformazione sociale. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Propaganda live: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, venerdì 15 maggio 2026

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PROPAGANDA LIVE la7 - puntata 16 gennaio 2026

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