È iniziata la costruzione del nuovo impianto di smaltimento dei rifiuti nella zona industriale di Santa Palomba, nella periferia della città. L’intervento riguarda la realizzazione di un termovalorizzatore destinato a gestire i rifiuti urbani di Roma. L’avvio dei lavori rappresenta il primo passo verso la realizzazione dell’opera, che prevede diverse fasi di sviluppo nel corso dei prossimi mesi. La zona interessata si trova a sud della capitale, in un’area dedicata alle attività industriali.

AGI - Partita la realizzazione, nell’area industriale di Santa Palomba, del termovalorizzatore di Roma. A dare il via ai lavori sono stati il sindaco di Roma Capitale Roberto Gualtieri e l’ amministratore delegato di Acea Fabrizio Palermo. Il primo trattamento dei rifiuti è previsto per novembre 2029 e l’impianto sarà in grado di trattare 600mila tonnellate all’anno di rifiuti indifferenziati e non riciclabili. Per il termovalorizzatore un investimento di un miliardo di euro . Grazie a un investimento di un miliardo di euro, la Capitale potrà finalmente avere la certezza degli sbocchi per lo smaltimento a un costo inferiore rispetto a quello attuale per il trasporto in Italia o all’estero. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - 'Prima pietra' per il termovalorizzatore di Roma

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