Prezzo gas oggi PSV | quanto vale oggi il gas all’ingrosso

Il prezzo del gas all’ingrosso al PSV per oggi, 15 maggio 2026, si attesta intorno a 0,457 euro per metro cubo standard (Smc), equivalenti a circa 48,55 euro per megawattora (MWh). Questa cifra rappresenta il valore attuale del gas nel mercato all’ingrosso e permette di confrontare le variazioni di prezzo rispetto alle giornate precedenti. I dati pubblicati indicano chiaramente il livello di prezzo corrente, senza includere analisi o interpretazioni aggiuntive.

Quanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento. Il valore del PSV oggi, 15 Maggio 2026, è pari a circa 0,457 euroSmc (corrispondente a 48,55 euroMWh). Questo rappresenta il prezzo di riferimento per il gas naturale scambiato all’ingrosso in Italia. L’andamento del PSV nelle ultime due settimane mostra una tendenza al rialzo dopo una fase di relativa stabilità e leggera flessione. Dopo aver toccato un minimo di 42,51 euroMWh (0,401 euroSmc) il 10 Maggio 2026, il prezzo ha iniziato a risalire, raggiungendo i livelli attuali. Questo recupero è stato guidato da dinamiche di mercato legate sia alla domanda stagionale sia a fattori geopolitici e di approvvigionamento. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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