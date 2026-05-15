Previsioni meteo per Avellino – 16 maggio 2026

Il 16 maggio 2026 ad Avellino le condizioni meteorologiche prevedono una mattinata caratterizzata da nuvole diffuse e piogge deboli. Nel corso del pomeriggio, le nuvole si diraderanno lasciando spazio a schiarite e a un cielo generalmente poco nuvoloso. La giornata si presenta quindi con un passaggio di condizioni atmosferiche che passeranno da pioggia e nuvolosità a un quadro più sereno nel tardo pomeriggio.

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Ad Avellino, il 16 maggio 2026, la giornata inizierà con cieli molto nuvolosi e deboli piogge. Dal pomeriggio sono attesi schiarite, con tendenza a cieli poco nuvolosi. Le precipitazioni previste ammontano complessivamente a 17 mm. Secondo quanto riportato da 3BMeteo, la temperatura massima. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Ponte di primavera: ci sarà un altro maxi esodo Sullo stesso argomento Previsioni meteo per Avellino – 16 marzo 2026Ad Avellino, il 16 marzo 2026, si prevedono cieli molto nuvolosi o completamente coperti, con deboli piogge che interesseranno l’intera giornata. Previsioni meteo per Avellino – 16 aprile 2026Ad Avellino, il 16 aprile 2026, nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata, non sono... Meteo Napoli e Campania, le previsioni di sabato 16 maggioQuella di sabato 16 maggio sarà una giornata caratterizzata da possibili perturbazioni di lieve intensità nella prima parte ... msn.com Meteo VENETO - Previsioni fino a 15 giorniMETEO Veneto: previsioni del tempo per la regione Veneto, mari e venti, neve, temporali, temperature, webcam, weather forecast Veneto ... ilmeteo.it