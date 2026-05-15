Prato Palazzo Pretorio apre le porte | tour archeologici e musica

Da ameve.eu 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Palazzo Pretorio di Prato apre le sue porte con una serie di iniziative dedicate ai visitatori. Sono previsti tour archeologici che approfondiscono le radici etrusche di Gonfienti e sessioni di musica dal vivo. Durante l'evento, dei volontari accompagneranno i bambini alla scoperta dei reperti custoditi nel museo, offrendo un’esperienza educativa e coinvolgente. L’apertura si inserisce nel calendario di eventi promossi per valorizzare il patrimonio storico e culturale della città.

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? Domande chiave Come si collegano le radici etrusche di Gonfienti al Palazzo Pretorio?. Chi guiderà i bambini alla scoperta dei tesori del museo?. Cosa accadrà domenica mattina tra musica e colazione ad arte?. Perché il museo vuole diventare un ponte tra passato e futuro?.? In Breve Sabato 16 maggio tour archeologico a Gonfienti con il Gruppo l'Offerente. Sabato e domenica percorsi gratuiti Palazzo comunale per famiglie alle 16 e 17:30. Domenica 17 colazione musicale con scuola G. Verdi e Camerata Strumentale alle 10:30. Domenica pomeriggio laboratorio interattivo per bambini tra 4 e 6 anni alle 16. Sabato 16 maggio 2026, il museo di Palazzo Pretorio a Prato aprirà le porte con un programma speciale per celebrare la Giornata internazionale dei musei, ispirandosi al tema Musei che uniscono un mondo diviso. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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