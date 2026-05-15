Il Palazzo Pretorio di Prato apre le sue porte con una serie di iniziative dedicate ai visitatori. Sono previsti tour archeologici che approfondiscono le radici etrusche di Gonfienti e sessioni di musica dal vivo. Durante l'evento, dei volontari accompagneranno i bambini alla scoperta dei reperti custoditi nel museo, offrendo un’esperienza educativa e coinvolgente. L’apertura si inserisce nel calendario di eventi promossi per valorizzare il patrimonio storico e culturale della città.

? Domande chiave Come si collegano le radici etrusche di Gonfienti al Palazzo Pretorio?. Chi guiderà i bambini alla scoperta dei tesori del museo?. Cosa accadrà domenica mattina tra musica e colazione ad arte?. Perché il museo vuole diventare un ponte tra passato e futuro?.? In Breve Sabato 16 maggio tour archeologico a Gonfienti con il Gruppo l'Offerente. Sabato e domenica percorsi gratuiti Palazzo comunale per famiglie alle 16 e 17:30. Domenica 17 colazione musicale con scuola G. Verdi e Camerata Strumentale alle 10:30. Domenica pomeriggio laboratorio interattivo per bambini tra 4 e 6 anni alle 16. Sabato 16 maggio 2026, il museo di Palazzo Pretorio a Prato aprirà le porte con un programma speciale per celebrare la Giornata internazionale dei musei, ispirandosi al tema Musei che uniscono un mondo diviso. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Prato, Palazzo Pretorio apre le porte: tour archeologici e musica

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