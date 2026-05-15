A Potenza, il Palazzo di Città si illumina con i colori dell'arcobaleno in segno di protesta contro le discriminazioni. L'iniziativa mira a sensibilizzare sull'importanza di rispettare i diritti di tutte le persone, indipendentemente dalla loro provenienza o orientamento. Oltre all'illuminazione simbolica, il Comune ha annunciato l'avvio di programmi educativi e campagne di informazione. Si attendono sviluppi anche riguardo alle iniziative che coinvolgeranno i comuni limitrofi della regione lucana.

? Domande chiave Come influenzerà questa rete i comuni lucani limitrofi?. Quali azioni concrete attiverà il Comune oltre l'illuminazione simbolica?. Perché la rete RE.A.DY è fondamentale per la Basilicata?. Chi gestirà i programmi formativi per i servizi pubblici locali?.? In Breve Illuminazione Palazzo di Città prevista per i giorni 16 e 17 maggio.. Manifesti informativi affissi a Potenza con collaborazione tra Bologna e Regione Emilia-Romagna.. Adesione di Potenza alla rete RE.A.DY insieme ai comuni di Matera, Montemilone e Rionero.. L'assessora Angela Lavalle coordina le politiche pubbliche per la parità e l'inclusione.. Il Comune di Potenza illuminerà il Palazzo di Città con i colori dell’arcobaleno il 16 e il 17 maggio per celebrare la Giornata internazionale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Potenza si tinge di arcobaleno: Palazzo di Città contro le discriminazioni

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