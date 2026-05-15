Potenza la Dia entra in un cantiere pubblico | controllo antimafia

La Direzione Investigativa Antimafia ha effettuato un controllo in un cantiere pubblico nella città di Potenza, entrando nel sito per verificare la regolarità delle attività. Sono state identificate le imprese impegnate nei lavori e sono stati avviati controlli per accertare il rispetto delle norme sulla sicurezza dei lavoratori. L'intervento si inserisce in una serie di verifiche mirate a garantire la legalità e la trasparenza nelle operazioni di edilizia pubblica. Nessuna informazione è stata fornita sui responsabili delle imprese coinvolte.

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?? Punti chiave Quali ditte operano nel cantiere sotto la lente della DIA? Come verranno verificate le norme sulla sicurezza dei lavoratori? Perché la Prefettura ha disposto l'accesso immediato delle forze dell'ordine? Quali sanzioni rischiano le imprese coinvolte dopo l'analisi dei documenti??? In Breve La DIA di Potenza coordina tecnicamente le operazioni di verifica documentale. Verifiche mirate su ditte registrate e norme salute sicurezza nei cantieri. Relazione finale inviata . 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Potenza, la Dia entra in un cantiere pubblico: controllo antimafia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video P.9 EL OXIDO ES EL ENEMIGO DE TUS ARMAS!! ASI DE FACIL LO ELIMINAS Y CON ESTE PRODUCTO LAS PROTEGES. Sullo stesso argomento Potenza: interdittiva antimafia su azienda esteticaIl Prefetto di Potenza Michele Campanaro ha firmato una nuova interdittiva antimafia contro un’impresa individuale del Potentino operante nel settore... Treviso: cantiere stazione passa controlli antimafia, ma ritardiControlli antimafia a Treviso: il cantiere della stazione passa l’esame Un’ispezione antimafia ha passato al setaccio il cantiere della stazione di...