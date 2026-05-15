Porto-Santa Clara sabato 16 maggio 2026 ore 16 | 30 | formazioni quote pronostici I Dragoni salutano la loro gente

Da infobetting.com 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 16 maggio 2026 alle 16:30 si giocherà la partita tra Porto e Santa Clara. La squadra di casa ha concluso la stagione con un campionato vinto, portando il trofeo al Do Dragao. Per questa sfida sono stati comunicati i nomi dei giocatori in campo e le quote per le scommesse. I tifosi dei Dragoni si preparano a salutare la loro squadra, che ha concluso l’annata con successi e riconoscimenti. Le formazioni ufficiali e le previsioni sono state rese note prima dell’incontro.

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Il Porto ha vissuto una stagione ricca di gioie e trionfi: ha centrato il suo obiettivo, ossia quello di riportare il titolo al Do Dragao. Il nuovo presidente Villas Boas ha pienamente vinto la scommessa Farioli: il tecnico italiano è riuscito a fare centro al primo colpo in Portogallo e cancellare così la grande amarezza. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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