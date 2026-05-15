Porto-Santa Clara sabato 16 maggio 2026 ore 16 | 30 | formazioni quote pronostici Degna chiusura per i campioni?

Da infobetting.com 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 16 maggio 2026 alle 16:30 si giocherà l'incontro tra Porto e Santa Clara. La squadra di casa ha concluso la stagione con la conquista di un titolo importante, riportando il trofeo al Do Dragao. Le formazioni sono state annunciate e le quote sono state pubblicate dai bookmaker, che hanno anche emesso i pronostici per questa sfida. La partita rappresenta un momento di chiusura per i campioni, che cercano di confermare il loro successo davanti al pubblico di casa.

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Il Porto ha vissuto una stagione ricca di gioie e trionfi: ha centrato il suo obiettivo, ossia quello di riportare il titolo al Do Dragao. Il nuovo presidente Villas Boas ha pienamente vinto la scommessa Farioli: il tecnico italiano è riuscito a fare centro al primo colpo in Portogallo e cancellare così la grande amarezza. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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© Infobetting.com - Porto-Santa Clara (sabato 16 maggio 2026 ore 16:30): formazioni, quote, pronostici. Degna chiusura per i campioni?
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