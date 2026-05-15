Pordenone si anima | il clarinetto invade le piazze con il festival

A Pordenone, le piazze si riempiono di musica grazie a un festival dedicato al clarinetto. Durante l’evento, musicisti provenienti da diversi paesi parteciperanno a un concorso giudicato da esperti internazionali. Le strade verranno animate dai buskers, che trasformeranno gli spazi pubblici in un palcoscenico a cielo aperto. L’organizzazione ha annunciato anche le modalità di partecipazione e i dettagli sui giudici coinvolti, creando un’atmosfera vibrante e ricca di esibizioni live.

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? Punti chiave Chi sono i musicisti internazionali che giudicheranno il concorso?. Come trasformeranno i buskers le strade di Pordenone in un palcoscenico?. Quali nuovi generi musicali animeranno le piazze del centro storico?. Perché questo festival è fondamentale per il futuro culturale della città?.? In Breve Buskers Clarinet Festival il 5 e 6 giugno con jazz e world music. Nuova SiNota Junior Clarinet Competition dedicata ai musicisti sotto i 17 anni. Sabine Meyer presiede il concorso per solisti con 30 semifinalisti internazionali. Concorso per cori coinvolge 200 musicisti di 10 formazioni da Londra alla Sicilia. Pordenone prepara il centro storico per il Festival Internazionale di Clarinetto Portus Naonis, che si terrà dal 3 al 7 giugno con una rassegna che punta a trasformare le strade cittadine in un palcoscenico diffuso. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pordenone si anima: il clarinetto invade le piazze con il festival ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Bisceglie si anima: la danza invade le piazze e i vicoli del centro?? Cosa sapere La compagnia Sonenalé porta la danza in Piazza Vittorio Emanuele II a Bisceglie il 29 aprile. ARF! Festival: il fumetto invade Roma tra piazze e grandi eventi? Domande chiave Dove si sposteranno le attività dopo l'apertura alla Sala Dalí? Chi sarà l'ospite speciale che animerà il weekend a Testaccio? Come... Presentato a Pordenone il Festival Internazionale di Clarinetto (3-7 giugno )PORDENONE – Da mercoledì 3 a domenica 7 giugno, nel centro storico di Pordenone, si rinnova l’appuntamento con il Festival Internazionale di Clarinetto Portus Naonis organizzato da SiNota – Associaz ... pordenoneoggi.it A Pordenone il 64° Congresso Nazionale FIDASPORDENONE – Dalle coste del Sud alle pianure del Nord di Italia. La città di Pordenone, capoluogo del Friuli Occidentale, riceve il testimone dalla città di Lecce e apre le porte al 64° Congresso Nazi ... pordenoneoggi.it