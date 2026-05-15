Pompiano | Spring Festival

A Pompiano, il Spring Festival si svolgerà nelle serate di sabato 16 e domenica 17 maggio in via Seriola. L’evento prevede musica e balli, con un programma che si svolgerà anche in caso di maltempo. La manifestazione rappresenta un’occasione per trascorrere due giorni all’insegna dell’intrattenimento, con un’attenzione particolare alle attività all’aperto. La strada interessata sarà allestita per accogliere i partecipanti, senza specificare ulteriori dettagli sugli artisti o le modalità di svolgimento.

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Preparatevi a due serate da cantare e ballare: torna il Pompiano Spring Festival! L'appuntamento è per sabato 16 e domenica 17 maggio, quando in barba al maltempo in via Seriola arriverà la primavera. A portarla con sé saranno anzitutto i Mai dire Pop, che sabato sera vi faranno cantare le vostre. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Gottolengo: Spring FestivalIl centro storico di Gottolengo si prepara a sbocciare con l'energia dello Spring Festival. Spettacoli, mostre e concerti a ingresso libero: torna lo Spring FestivalL’associazione Petit Soleil porta a Trieste, dal 7 al 14 maggio, Spring Festival, una rassegna di spettacoli, mostre e concerti, in cui la città...