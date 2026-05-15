A Pompei, un'analisi condotta con intelligenza artificiale ha permesso di identificare un kit chirurgico all’interno di un calco umano. L’oggetto, un astuccio metallico, è stato scoperto tra le mani di un individuo sepolto dall’eruzione vulcanica. La tecnologia ha consentito di esaminare con precisione il contenuto attraverso il gesso senza doverlo rimuovere, rivelando dettagli che prima erano invisibili. La scoperta solleva nuove domande sulle pratiche mediche dell’epoca e sulla conservazione di oggetti all’interno dei calchi.

? Domande chiave Cosa nascondeva esattamente l'astuccio metallico trovato nel calco?. Come ha fatto l'intelligenza artificiale a vedere dentro il gesso?. Perché il medico ha scelto di salvare i suoi strumenti durante la fuga?. Quali altri segreti potrebbero rivelare le scansioni digitali degli altri calchi?.? In Breve Analisi TC e IA su calco rinvenuto nel 1961 da Amedeo Maiuri.. Vittima faceva parte di un gruppo di 14 persone verso Porta Nocera.. Corredo include monete in bronzo e argento con cassettina a rotella dentata.. Risultati saranno pubblicati sull'E-journal degli Scavi di Pompei.. A oltre sessant’anni dall’inizio degli scavi nell’Orto dei Fuggiaschi, la tecnologia diagnostica ha rivelato un piccolo astuccio metallico nascosto nel gesso di un calco umano a Pompei. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pompei, l’IA rivela il kit chirurgico di un medico nel calco umano

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