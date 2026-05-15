Play off Juve Stabia all’ora x

La Juve Stabia partecipa ai playoff per la seconda stagione consecutiva. La squadra gialloblù, allenata da Pagliuca, ha affrontato l'ultima fase del campionato, tentando di ottenere la promozione. L’anno precedente, furono eliminati dalla Cremonese, che poi ha conquistato la promozione in Serie A. La partita si svolge all’ora stabilita, con l'obiettivo di proseguire nel torneo e superare il turno. La squadra si prepara ad affrontare l’avversario in questa fase decisiva.

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Per la seconda stagione consecutiva la Juve Stabia ci riprova. Lo scorso anno fu la Cremonese poi promossa in serie A ad eliminare i gialloblù allenati da Pagliuca. poi promossa in serie A ad eliminare la squadra allenata allora da Pagliuca, quest’anno sarà un altra lombarda ad opporsi alla finale. Il Monza retrocesso lo scorso anno prova a risalire subito nella massima serie e giocherà il ritorno in casa. Domani sabato alle 20,00 il Romeo Menti di Castellammare di Stabia strapieno e colorato di gialloblù proverà a fare la differenza per poter giocare poi martedi’ sera in Lombardia senza l’assillo di dover limitare i danni.... 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Play off Juve Stabia all’ora x ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video PLAYOFF 2025/26 - MODENA VS JUVE STABIA Sullo stesso argomento Juve Stabia, tutto nella ripresa: Cesena sconfitto e play-off blindatiTempo di lettura: 2 minutiLa Juve Stabia conquista la seconda vittoria consecutiva tra le mura amiche superando per 2-0 il Cesena allo stadio Romeo... Südtirol scivola nei play-out: il pareggio con Juve Stabia è fatale? Punti chiave Come ha fatto il Südtirol a perdere così tanti punti nelle ultime cinque? Perché i risultati di Empoli ed Entella hanno rovinato i... I playoff sono un campionato diverso, dobbiamo essere pronti senza pensare che abbiamo due risultati su tre. Guarda la Conferenza Stampa di Mister Paolo #Bianco prima di #JuveStabiaMonza youtu.be/EDh4wpJOs7E?si… x.com Zeroli scored a wonder goal to send Juve Stabia to Serie B Playoff Semi-Finals. Modena 0:1 Juve Stabia. reddit Il Monza si avvicina alla semifinale playoff contro la Juve Stabia: oggi alle 12.45 parla Paolo Bianco dopo la delusione per la mancata promozione diretta.Il Monza prepara la semifinale playoff contro la Juve Stabia: oggi parla Paolo Bianco, tra due giorni la sfida di Castellammare. monza-news.it Juve Stabia, sogno promozione in A:sabato la semifinale al Menti contro il MonzaL’Avellino esce di scena, eliminato a testa alta dai playoff della serie B per il ko a Catanzaro.Ma il bilancio è positivo ... napoli.repubblica.it