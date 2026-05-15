Un’artista di 49 anni, nota per aver scritto il celebre brano del 2010, torna a essere protagonista alla Coppa del Mondo. Quella canzone, diventata un successo globale, ha mantenuto il record di video più visualizzato su YouTube legato alla FIFA per oltre un decennio. Tuttavia, tra tifosi e appassionati, si preferirebbe vedere gli Azzurri scendere in campo piuttosto che ascoltare nuove note. La competizione continua, ma l’attesa sul terreno di gioco resta alta.

S hakira, 49 anni, torna alla Coppa del Mondo. Nel 2010 aveva scritto Waka Waka (This Time for Africa), rimasta per oltre dieci anni il video musicale legato alla FIFA più visto su YouTube. Nel 2014 era arrivata la meno memorabile La La La (Brazil 2014). Oggi, 15 maggio, pubblica Dai Dai, colonna sonora ufficiale di USA-Canada-Messico 2026, al via l’11 giugno. Al suo fianco Burna Boy, 34 anni. L’accoppiata non è casuale: l’Afrobeats del cantante nigeriano oggi detta il ritmo di larga parte del pop globale. Lo stile di Shakira. guarda le foto Dai Dai di Shakira: il significato, il ritornello e le cinque lingue. «Dai dai, ikou, dale, allez, let’s go»: la stessa parola di incitamento scritta in cinque lingue diverse, italiano, giapponese, spagnolo, francese e inglese. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Più che una canzone, avremmo preferito vedere gli Azzurri in campo... Ma accontentiamoci

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