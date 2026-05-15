Pistoia celebra l’eredità senza tempo di Carlo Chiti

A Pistoia, il Liceo Niccolò Forteguerri ospita una mostra dedicata a Carlo Chiti, ingegnere e progettista noto nel mondo delle competizioni motoristiche. La manifestazione ripercorre la carriera di Chiti, partendo dagli inizi nel liceo fino ai successi raggiunti nel settore automobilistico. Sono esposte fotografie, modelli e documenti originali che testimoniano le tappe principali della sua vita professionale. L’evento mira a rendere omaggio a una figura che ha lasciato un segno nel campo dell’ingegneria e delle corse.

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La memoria di un gigante dell’ingegneria motoristica come Carlo Chiti non poteva trovare dimora migliore se non tra le mura del Liceo Niccolò Forteguerri di Pistoia, l’istituto dove il futuro "mago" delle competizioni mosse i suoi primi passi. La premiazione della prima edizione della borsa di studio a lui dedicata, svoltasi il 18 aprile nella solenne cornice del Palazzo Comunale, ha segnato non solo un momento di celebrazione tecnica, ma un profondo esperimento culturale e generazionale. Come sottolineato dalla professoressa Maria Cristina Rabuzzi – che ha curato l’organizzazione della manifestazione - l’evento è stato il culmine di un percorso volto a ricucire il dialogo tra i giovani e un settore, quello dell'automobilismo e delle corse, che oggi appare distante dai loro interessi quotidiani. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pistoia celebra l’eredità senza tempo di Carlo Chiti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Dall’hip-hop alla dance. Un’eredità musicale senza tempo né confiniDall’hip hop alla nuova canzone d’autore, l’eredità artistica di Lucio Dalla attraversa i linguaggi del pop contemporaneo, al di là dei confini di... Pistoia, l’eredità di un giovane Moro: la politica come servizio all’uomo? Punti chiave Cosa nasconde la scritta incisa sulla pietra di Piazza San Francesco? Come può la politica proteggere l'intimità dell'individuo senza...