' Pisa sicura sotto al sole' | installati 5 distributori gratuiti di crema solare
Venerdì 15 maggio è stata annunciata l'installazione di cinque distributori gratuiti di crema solare in diverse aree della città. L'iniziativa, chiamata 'Pisa sicura sotto al sole', è stata promossa dall'Associazione Contro il Melanoma con il supporto del Comune. I distributori sono stati posizionati in punti strategici per favorire l'accesso ai visitatori e ai cittadini, con l’obiettivo di promuovere la prevenzione delle scottature e di sensibilizzare sull’importanza della protezione solare.
E' stata presentata venerdì 15 maggio 'Pisa sicura sotto al sole', l'iniziativa per la diffusione di distributori gratuiti di crema solare promossa dall'Associazione Contro il Melanoma con il contributo del Comune di Pisa. Il progetto, giunto alla terza edizione, ha l'obiettivo di sensibilizzare. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
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