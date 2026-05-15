' Pisa sicura sotto al sole' | installati 5 distributori gratuiti di crema solare

Venerdì 15 maggio è stata annunciata l'installazione di cinque distributori gratuiti di crema solare in diverse aree della città. L'iniziativa, chiamata 'Pisa sicura sotto al sole', è stata promossa dall'Associazione Contro il Melanoma con il supporto del Comune. I distributori sono stati posizionati in punti strategici per favorire l'accesso ai visitatori e ai cittadini, con l’obiettivo di promuovere la prevenzione delle scottature e di sensibilizzare sull’importanza della protezione solare.

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