Pioggia e temporali nel giorno dell’anniversario dell’alluvione | scatta l’allerta gialla in Romagna

Da riminitoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 16 maggio, giorno che segna il terzo anniversario di un’alluvione, si presenta con pioggia e temporali in tutta la regione. Le previsioni indicano l’allerta gialla a causa di precipitazioni diffuse e colpi di tuono, che interessano varie zone. Le autorità continuano a monitorare la situazione, mentre le squadre di emergenza sono pronte ad intervenire in caso di necessità. La giornata si svolge senza eventi eccezionali, ma con condizioni atmosferiche che richiedono attenzione.

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Il 16 maggio sembra abbonato alla pioggia. Nel giorno in cui si ricorda il terzo anniversario dell'alluvione infatti incombono nubi e precipitazioni, anche a carattere temporalesco. La Protezione civile dell'Emilia Romagna ha diramato un'allerta meteo gialla poichè “sono previste condizioni. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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