Pioggia e temporali nel giorno dell’anniversario dell’alluvione | scatta l’allerta gialla in Romagna
Il 16 maggio, giorno che segna il terzo anniversario di un’alluvione, si presenta con pioggia e temporali in tutta la regione. Le previsioni indicano l’allerta gialla a causa di precipitazioni diffuse e colpi di tuono, che interessano varie zone. Le autorità continuano a monitorare la situazione, mentre le squadre di emergenza sono pronte ad intervenire in caso di necessità. La giornata si svolge senza eventi eccezionali, ma con condizioni atmosferiche che richiedono attenzione.
Il 16 maggio sembra abbonato alla pioggia. Nel giorno in cui si ricorda il terzo anniversario dell'alluvione infatti incombono nubi e precipitazioni, anche a carattere temporalesco. La Protezione civile dell'Emilia Romagna ha diramato un'allerta meteo gialla poichè “sono previste condizioni. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Maltempo a Milano, temporali e pioggia incessante: scatta l'allerta gialla
Leggi anche: Pioggia e temporali in arrivo, scatta l'allerta meteo. La zona dell'incendio sorvegliata speciale
Pioggia e temporali, poi nel weekend torna finalmente il sole x.com
Pioggia, temporali e temperature in calo: cambia il meteo su Roma e nel Lazio nelle prossime ore. La Protezione Civile ha diramato un’allerta gialla per diverse zone della regione. E il termometro in città potrebbe fermarsi sotto i 20 gradi. facebook
Sto in piedi nel mio cortile al buio pesto aspettando che arrivi un temporale. Spero che faccia paura ai miei gatti e li faccia rientrare per la notte. reddit
Allerta gialla a Roma e nel Lazio venerdì 15 maggio 2026: attese piogge e temporali, non si escludono grandinateAllerta maltempo di colore giallo a Roma e nel Lazio dalla mattinata di domani venerdì 15 maggio e per le successive 24-36 ore ... fanpage.it
Meteo, maltempo in arrivo: piogge e temporali su tutta Italia. Le previsioniProsegue l'ondata di maltempo su gran parte dell'Italia per il passaggio di diverse perturbazioni. Le previsioni meteo. meteo.it