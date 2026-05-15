Pioggia e temporali nel giorno dell’anniversario dell’alluvione | scatta l’allerta gialla in Romagna

Il 16 maggio, giorno che segna il terzo anniversario di un’alluvione, si presenta con pioggia e temporali in tutta la regione. Le previsioni indicano l’allerta gialla a causa di precipitazioni diffuse e colpi di tuono, che interessano varie zone. Le autorità continuano a monitorare la situazione, mentre le squadre di emergenza sono pronte ad intervenire in caso di necessità. La giornata si svolge senza eventi eccezionali, ma con condizioni atmosferiche che richiedono attenzione.

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