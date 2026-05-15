Piani sperimentali recupero liste d’attesa | i rifiuti per le prestazioni scendono al 19 percento
Dopo quattordici settimane di monitoraggio, sono state contattate complessivamente circa 175.000 persone nell’ambito dei piani sperimentali di recupero delle prestazioni prenotate oltre la soglia di priorità. Nel dettaglio, i rifiuti per le prestazioni si attestano al 19 per cento, mentre circa 159.000 utenti sono stati coinvolti nelle iniziative di recupero. I dati indicano un’attenuazione dei ritardi e delle liste d’attesa, con un numero crescente di persone raggiunte e coinvolte nel processo di riprogrammazione.
BARI- Al termine della quattordicesima settimana di monitoraggio, sono 174.837 le persone complessivamente contattate nell’ambito dei piani aziendali di recupero delle prestazioni prenotate oltre la soglia del codice di priorità, 159.812 per visite ed esami e 15.025 per ricoveri ospedalieri. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Puglia - Piani sperimentali di recupero delle liste d'attesa, 32mila recall in più
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