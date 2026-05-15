Piani sperimentali recupero liste d’attesa | i rifiuti per le prestazioni scendono al 19 percento

Dopo quattordici settimane di monitoraggio, sono state contattate complessivamente circa 175.000 persone nell’ambito dei piani sperimentali di recupero delle prestazioni prenotate oltre la soglia di priorità. Nel dettaglio, i rifiuti per le prestazioni si attestano al 19 per cento, mentre circa 159.000 utenti sono stati coinvolti nelle iniziative di recupero. I dati indicano un’attenuazione dei ritardi e delle liste d’attesa, con un numero crescente di persone raggiunte e coinvolte nel processo di riprogrammazione.

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