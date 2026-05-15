Tra le molte narrazioni che descrivono Milano, i MotelNoire si distinguono per il loro modo diretto di rappresentare le periferie, mescolando rabbia e poesia urbana. La loro prospettiva si concentra su luoghi meno centrali e sulle storie di chi vive in queste zone, offrendo un punto di vista diverso rispetto alle immagini più stereotipate della città. Attraverso le loro opere, i MotelNoire catturano un lato di Milano spesso trascurato, dando voce a coloro che abitano e attraversano queste aree.

Tra le tante voci che raccontano Milano, poche riescono a farlo con la stessa autenticità dei MotelNoire. Non la Milano delle cartoline, dei rooftop scintillanti o della frenesia patinata del centro, ma quella delle periferie, dei quartieri vissuti, delle notti insonni e delle storie che raramente trovano spazio nei riflettori. Ed è proprio questo il cuore pulsante del concerto che la band porterà sul palco dei Magazzini Generali domani (sabato 16 maggio) alle ore 20.30, in occasione della presentazione live del nuovo album “MalaMilano”, in uscita il 29 maggio. L’evento, a ingresso libero fino a esaurimento posti, si preannuncia come molto più di un semplice concerto: sarà un viaggio emotivo dentro una città complessa, raccontata senza filtri e senza compromessi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Periferie, rabbia e poesia urbana: la "MalaMilano" dei MotelNoire

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

MotelNoire: MalaMilano ai Magazzini Generali, il concerto del nuovo album? Domande chiave Come hanno trasformato le periferie sud in un manifesto rock? Chi ha collaborato con la band per il brano MalaMilano? Perché il...

Terni, presentato il Piano Periferie: "Riqualificazione urbana e sociale. Non solo interventi sugli edifici, ma anche attività per anziani e giovani"Nella mattinata di oggi mercoledì 25 febbraio, nella sala del caffè letterario della Biblioteca comunale di Terni, si è tenuta la conferenza stampa...

Periferie, rabbia e poesia urbana: la MalaMilano dei MotelNoireDomani sul palco dei Magazzini Generali la band milanese presenta live il nuovo album, un progetto intenso e autentico che racconta le fragilità di una generazione e il bisogno di riscatto attraverso ... ilgiornale.it

Su Netflix 3 film crudi su periferie, rabbia sociale e vite costrette a sopravvivere alla violenzaSu Netflix ci sono tre film che raccontano periferie, rabbia sociale e sopravvivenza con uno sguardo duro, politico, profondamente umano. agendaonline.it