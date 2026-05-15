Negli ultimi giorni, nel settore del cinema e dell’audiovisivo si è diffusa la notizia di una valutazione di impatto, un documento che riguarda le politiche culturali italiane ma che non è mai stato reso pubblico. Questa valutazione avrebbe lo scopo di guidare le decisioni in materia, anche se al momento non si conoscono i dettagli o i contenuti ufficiali. La mancanza di trasparenza ha sollevato diverse interpretazioni tra addetti ai lavori e osservatori esterni.

La politica culturale italiana è stata travolta, nelle ultime settimane, da alcune tempeste “politiche” – dal caso della Biennale “Giuli vs Buttafuoco” alle commissioni ministeriali post “caso Regeni” – che confermano un (mal) governo del sistema, tra scontri ideologici e amichettismi diffusi. Eppure il problema centrale, essenziale, nodale resta di natura tecnica: non esiste un adeguato “sistema informativo” nella gestione delle risorse pubbliche, non esistono controlli adeguati, non esistono valutazioni sull’efficienza e l’efficacia dell’intervento dello Stato. Deficit di tecnocrazia. Deficit di meritocrazia. Il governo di centrodestra ha ereditato dai suoi predecessori questi deficit e non ha certo saputo mettere in atto quella “meritocrazia” pur tanto invocata (sbandierata) da Giorgia Meloni durante la campagna elettorale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Per orientare le politiche di cinema e audiovisivo c’è una valutazione di impatto: un documento mai presentato pubblicamente

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