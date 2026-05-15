Due giovani sono stati trattenuti in carcere dopo un episodio di violenza avvenuto nella notte tra l’11 e il 12 maggio 2026. La polizia ha arrestato un minorenne e un uomo di 26 anni, entrambi accusati di aver aggredito un’altra persona con un colpo di arma bianca. Le autorità hanno deciso di mantenere i due in carcere, ritenendo che ci siano i presupposti per un possibile rischio di reiterazione. L’indagine prosegue per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Il gip del tribunale per i minorenni di Firenze ha disposto la custodia cautelare nell’istituto penale minorile per il sedicenne pratese accusato di aver materialmente sferrato la coltellata. Il giudice ha accolto la richiesta della procura ritenendo sussistente il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie e la necessità di prevenire ulteriori episodi violenti. Il ragazzo è accusato di tentato omicidio, tentata rapina e resistenza a pubblico ufficiale. Analoga decisione è stata presa dal gip del tribunale di Prato nei confronti del presunto complice, il ventiseienne honduregno Rodriguez Matute Dennis, accusato in concorso degli stessi reati. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Per entrambi ci sarebbe il rischio di reiterazione: Accoltellato a Prato: restano in carcere il 16enne e il 26enne arrestati

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