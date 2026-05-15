Pendolari Avs al fianco del comitato del Valdarno | Dopo gli incontri con il candidato Ermini e con l' assessore Boni servono impegni concreti

Da lanazione.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Pendolari e associazioni di volontariato sociale si sono riuniti con il comitato del Valdarno per discutere delle questioni legate ai trasporti ferroviari nella zona. Dopo aver incontrato un candidato alle elezioni e un assessore regionale, hanno sottolineato la necessità di ricevere impegni concreti per migliorare il servizio. La richiesta principale riguarda interventi immediati e azioni che rispondano alle esigenze quotidiane dei pendolari. Le parti coinvolte hanno concordato sulla volontà di proseguire il confronto in vista di future soluzioni.

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Arezzo, 15 maggio 2026  –  Pendolari, Avs al fianco del comitato del Valdarno: "Dopo gli incontri con il candidato Ermini e con l'assessore Boni, servono impegni concreti. Il comune di Figline sia capofila nel Valdarno fiorentino".  All'indomani dell'incontro pubblico organizzato a Figline dalla lista Alleanza Verdi e Sinistra (AVS) alla presenza del candidato Sindaco David Ermini, di Maurizio Da Re del Comitato Pendolari Valdarno Direttissima e del Consigliere Regionale e capogruppo AVS Lorenzo Falchi, la mobilità ferroviaria torna al centro del dibattito politico dopo il vertice istituzionale svoltosi stamani a San Giovanni Valdarno con l'Assessore Regionale Boni, Sindaci, RFI e Trenitalia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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