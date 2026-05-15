Pendolari Avs al fianco del comitato del Valdarno | Dopo gli incontri con il candidato Ermini e con l' assessore Boni servono impegni concreti

Pendolari e associazioni di volontariato sociale si sono riuniti con il comitato del Valdarno per discutere delle questioni legate ai trasporti ferroviari nella zona. Dopo aver incontrato un candidato alle elezioni e un assessore regionale, hanno sottolineato la necessità di ricevere impegni concreti per migliorare il servizio. La richiesta principale riguarda interventi immediati e azioni che rispondano alle esigenze quotidiane dei pendolari. Le parti coinvolte hanno concordato sulla volontà di proseguire il confronto in vista di future soluzioni.

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