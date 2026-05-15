Pendolari Alto Adige | 490mila euro per i disagi del 2024
Nel 2024, circa 6.113 pendolari dell'Alto Adige riceveranno un rimborso di 490.000 euro a causa dei disagi subiti durante il viaggio. La somma sarà accreditata direttamente sui loro conti senza che sia necessario presentare richieste o seguire procedure particolari. L'importo sarà distribuito in modo automatico, senza interventi specifici da parte degli utenti. La cifra totale e il numero di beneficiari sono stati comunicati dalle autorità competenti.
? Domande chiave Chi sono i 6.113 utenti che riceveranno il rimborso?. Come viene accreditata la somma senza fare richieste burocratiche?. Quali tipi di abbonamenti danno diritto al bonus automatico?. Perché la Provincia ha deciso di trasformare le penali in rimborsi?.? In Breve Accreditati 490.525,79 euro il 14 maggio 2026 a 6.113 utenti regionali.. Beneficiari devono aver convalidato almeno 30 viaggi mensili con Pass o Euregio Family Pass.. Rimborsi automatici su carte prepagate o tramite detrazione bollette altoadigemobilità.. Penali contrattuali tra Provincia di Bolzano e operatori Trenitalia e SAD finanziano il ristoro.. Oltre 490mila euro sono stati accreditati il 14 maggio 2026 a favore di circa 6. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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