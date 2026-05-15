Pendolari Alto Adige | 490mila euro per i disagi del 2024

Nel 2024, circa 6.113 pendolari dell'Alto Adige riceveranno un rimborso di 490.000 euro a causa dei disagi subiti durante il viaggio. La somma sarà accreditata direttamente sui loro conti senza che sia necessario presentare richieste o seguire procedure particolari. L'importo sarà distribuito in modo automatico, senza interventi specifici da parte degli utenti. La cifra totale e il numero di beneficiari sono stati comunicati dalle autorità competenti.

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