Chanel Totti ha condiviso il suo pensiero dopo aver vinto la trasmissione televisiva, ammettendo di aver barato riguardo allo zaino. Dopo la conclusione dello show, la coppia protagonista ha rivelato alcuni dettagli sulla loro avventura, tra confessioni e aneddoti. In particolare, hanno parlato delle strategie adottate e di alcuni momenti salienti vissuti durante il percorso. La discussione si è concentrata sugli aspetti pratici e sulle dinamiche tra i partecipanti, senza approfondire aspetti personali o giudizi sui concorrenti.

Tra confessioni e retroscena post-finale, la coppia de I Raccomandati racconta l'esperienza nel reality di Sky, svelando qualche retroscena dietro alla meritata vittoria Dopo la vittoria a Pechino Express 2026, Chanel Totti e Filippo Laurino raccontano il dietro le quinte dell'avventura che li ha portati a essere la coppia vincitrice dell'ultima edizione, i Raccomandati. Al di là dei pronostici e di uno spoiler rivelatosi infondato, a trionfare sono stati proprio i più giovani e tra i più sorprendenti dell'edizione. Partiti con il peso dei pregiudizi e con un nome di coppia che già raccontava un'ironia di fondo, Chanel Totti e Filippo Laurino sono riusciti a conquistare il pubblico puntata dopo puntata. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Pechino Express, Chanel Totti festeggia la vittoria: "Ma ho barato sullo zaino"

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PECHINO EXPRESS: CHANEL TOTTI CONFESSA IL MOMENTO IN CUI SI È PENTITA DI PARTECIPARE!

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