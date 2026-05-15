Pd Reggio | adesione alla proposta Cgil su sanità e appalti pubblici

Il Partito Democratico di Reggio ha annunciato la sua adesione alla proposta avanzata dalla Cgil riguardo alla riforma degli appalti pubblici e alla sanità. La discussione si concentra sugli effetti della nuova normativa sulla tutela dei lavoratori calabresi, con particolare attenzione ai rischi associati ai sistemi di subappalto. Le iniziative mirano a migliorare le condizioni di sicurezza sul lavoro e a ridurre i pericoli legati a pratiche di subaffidamento. La questione solleva domande sulla protezione dei dipendenti coinvolti in questi settori.

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