Partite domenica alle ore 12 | Juve-Fiorentina | arbitra Massa di Imperia Il derby di Roma a Maresca
Domenica 17 maggio si disputano le gare della 37ª giornata di Serie A, con la Juventus che affronta la Fiorentina alle ore 12 e il derby di Roma tra le squadre della capitale. La partita tra i bianconeri e i toscani sarà diretta dall’arbitro Massa di Imperia, mentre il match tra le squadre romane sarà arbitro Maresca. Le designazioni sono state comunicate dall’Aia e riguardano tutte le partite in programma in questa giornata.
ROMA – L’Aia ha reso note le designazioni arbitrali per la 37a giornata del campionato di Serie A, in programma domenica 17 maggio 2026. Per il derby della Capitale tra Roma e Lazio designato Maresca, mentre per Juventus-Fiorentina Massa e per Genoa-Milan Sozza. Queste le designazioni complete: 1705 Como-Parma (ore 12) Zufferli; Genoa-Milan (ore 12) Sozza; Juventus-Fiorentina (ore 12) Massa; Pisa- Napoli (ore 12) Fourneau; Roma-Lazio (ore 12) Maresca; Inter-Verona (ore 15) Calzavara; Atalanta-Bologna (ore 18) Perenzoni; Cagliari- Torino (ore 20.45) Arena; Sassuolo-Lecce (ore 20.45) La Penna; Udinese-Cremonese (ore 20.45) Manganiello. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
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