Partite domenica alle ore 12 | Juve-Fiorentina | arbitra Massa di Imperia Il derby di Roma a Maresca

Domenica 17 maggio si disputano le gare della 37ª giornata di Serie A, con la Juventus che affronta la Fiorentina alle ore 12 e il derby di Roma tra le squadre della capitale. La partita tra i bianconeri e i toscani sarà diretta dall’arbitro Massa di Imperia, mentre il match tra le squadre romane sarà arbitro Maresca. Le designazioni sono state comunicate dall’Aia e riguardano tutte le partite in programma in questa giornata.

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