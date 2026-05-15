Parodi | Bake Off era ripetitivo lasciarlo è stato provvidenziale Ho sofferto di più per I menù di Benedetta

Benedetta Parodi è stata ospite nel podcast di Giulia Salemi, insieme a sua sorella Cristina, dove ha ripercorso alcune tappe della sua carriera televisiva. Ha commentato il suo addio a Bake Off Italia, affermando che lo ha ritenuto un passaggio naturale, e ha spiegato di aver sofferto di più per il programma I menù di Benedetta. Parodi ha anche detto che, a suo avviso, Bake Off era diventato ripetitivo e che lasciarlo è stato una scelta provvidenziale.

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