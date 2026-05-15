Parigi | tasse fino al 60% tiene gli appartamenti vuoti
A Parigi, l’introduzione di tasse che raggiungono il 60% ha portato a un aumento delle abitazioni lasciate vuote. Questa misura mira a incentivare la messa sul mercato di appartamenti sfitti, riducendo il numero di case inutilizzate in città. In Italia, si discute di come cambierà la gestione delle seconde case e di quali siano i criteri per distinguere gli appartamenti vuoti. La normativa varia a seconda delle leggi locali e dei parametri definiti per identificare le abitazioni non occupate.
? Domande chiave Come cambierà la gestione delle seconde case in Italia?. Quali sono i criteri per distinguere gli appartamenti vuoti?. Perché il modello francese potrebbe arrivare anche a Milano e Roma?. Quanto peserà la nuova tassa sul valore catastale degli immobili?.? In Breve Tassa sale al 30% dopo un anno e al 60% dopo due anni di inutilizzo.. Obiettivo immettere 20.000 abitazioni sul mercato tra i 137.000 alloggi attualmente vuoti.. Nuove aliquote fiscali per gli immobili sfitti entreranno in vigore nel 2027.. Italia registra 8,5 milioni di abitazioni dormienti secondo i dati Censis.. A Parigi, il sindaco Emmanuel Grégoire punta a immettere sul mercato almeno 20. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Karnischer Höhenweg III, Nassfeld to Straniger Alm
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