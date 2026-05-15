Parigi | tasse fino al 60% tiene gli appartamenti vuoti

A Parigi, l’introduzione di tasse che raggiungono il 60% ha portato a un aumento delle abitazioni lasciate vuote. Questa misura mira a incentivare la messa sul mercato di appartamenti sfitti, riducendo il numero di case inutilizzate in città. In Italia, si discute di come cambierà la gestione delle seconde case e di quali siano i criteri per distinguere gli appartamenti vuoti. La normativa varia a seconda delle leggi locali e dei parametri definiti per identificare le abitazioni non occupate.

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