Papa Gio Run già 1.650 iscritti | il 23 maggio si corre per la Paolo Belli

Sabato 23 maggio si terrà una camminata-corsa non competitiva organizzata dai Podisti Insonni, che partirà dal piazzale Papa Giovanni. Finora, l’evento ha registrato 1.650 iscrizioni. La manifestazione è dedicata alla memoria di Paolo Belli, e vede la partecipazione di un vasto numero di appassionati che si sono iscritti per prendere parte alla corsa o alla passeggiata. La partenza avverrà nella mattinata di sabato, con il percorso che attraverserà alcune vie della città.

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L’INIZIATIVA. La camminata-corsa non competitiva organizzata dai Podisti Insonni partirà dal Papa Giovanni. Tre percorsi da 5, 10 e 14 chilometri: tutto il ricavato sosterrà l’assistenza ai malati e la ricerca ematologica. Sono già 1.650 gli iscritti alla prossima Papa Gio Run, la camminata-corsa non competitiva che si terrà il prossimo sabato 23 maggio. Come in passato, l’evento, con partenza dal parcheggio Nord Est dell’ospedale Papa Giovanni, è stato organizzato dai Podisti Insonni (il loro motto è «a noi piace farlo presto» perché si allenano fin dalle prime luci dell’alba) favore dell’associazione Paolo Belli, cui verrà devoluto tutto il ricavato. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Papa Gio Run, già 1.650 iscritti: il 23 maggio si corre per la Paolo Belli ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento ‘Modigliana City Run’: già 650 iscritti per domaniManca solo un giorno per la terza edizione della ‘Modigliana City Run’ che si terrà domani con partenza alle 19,30 di fronte al Comune (piazza... Ior Run 2026, Bologna corre nel ricordo di Alex Zanardi: oltre mille iscritti per la solidarietàBologna si prepara a correre nel nome della solidarietà e nel ricordo di Alex Zanardi. La camminata-corsa non competitiva organizzata dai Podisti Insonni partirà dal Papa Giovanni. Tre percorsi da 5, 10 e 14 chilometri: tutto il ricavato sosterrà l’assistenza ai malati e la ricerca ematologica. x.com Papa Gio Run 2026: una corsa che unisce, una comunità che cresceBergamo. Torna sabato 23 maggio la sesta edizione della corsa benefica Papa Gio Run, che negli ultimi anni è diventata uno degli appuntamenti più partecipati e sentiti del territorio bergamasco. Con p ... bergamonews.it Papa Gio Run, già 1.650 iscritti: il 23 maggio si corre per la Paolo BelliLa camminata-corsa non competitiva organizzata dai Podisti Insonni partirà dal Papa Giovanni. Tre percorsi da 5, 10 e 14 chilometri: tutto il ricavato sosterrà l’assistenza ai malati e la ricerca emat ... ecodibergamo.it 10 maggio: compleanno di Jean-Marie Leclair (1697–1764). reddit