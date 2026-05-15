Domenica sera su DAZN è stato trasmesso “Inedito”, un format che propone interviste approfondite agli atleti al di fuori delle competizioni sportive. Durante l’episodio, l’atleta di pallavolo ha parlato della propria esperienza come capitana, condividendo i momenti di crescita personale e le sfide affrontate. La conversazione si è concentrata sulla vita e sulle emozioni che accompagnano la carriera sportiva, cercando di offrire uno sguardo più intimo sulla persona dietro le performance.

In onda su DAZN. Cosa resta di una campionessa quando si spengono le luci del palazzetto? È questa la domanda al centro di “Inedito”, il format esclusivo di DAZN che racconta gli atleti oltre il campo e lontano dalla competizione. Protagonista della nuova puntata è Paola Egonu, stella della pallavolo mondiale e capitana della Numia Vero Volley Milano, con cui giocherà anche nella stagione 20262027. Nata a Cittadella nel 1998 da genitori nigeriani, Egonu è oggi una delle sportive italiane più influenti e vincenti. Nel suo palmarès figurano due Scudetti, cinque Coppe Italia, cinque Supercoppe, tre Champions League e un Mondiale per Club. Con... 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Paola Egonu si racconta in “Inedito”: «Da capitana mi sono riscoperta»

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