Il pane a fette confezionato è diventato un elemento comune nelle case degli italiani, con diverse varianti disponibili sul mercato. Recentemente, un'indagine condotta da Altroconsumo ha confrontato le caratteristiche di prodotti come pane bianco, integrale, di segale, proteico e senza glutine. La ricerca ha analizzato aspetti quali la composizione, il contenuto di ingredienti e le differenze tra le varie tipologie di pane in commercio. I risultati mostrano quali prodotti si distinguono e quali invece hanno ottenuto giudizi meno positivi.

Dal pane bianco a quello proteico, passando per integrale, segale e senza glutine: il pane a fette è ormai una presenza fissa nelle dispense degli italiani. Comodo, pratico e spesso più duraturo rispetto al pane fresco, negli ultimi anni ha conquistato sempre più spazio sugli scaffali dei supermercati, con offerte che vanno dai prodotti classici fino alle varianti ricche di semi, cereali o proteine. Ma quali sono davvero i migliori da comprare? Altroconsumo ha analizzato 190 prodotti tra pane bianco, integrale, di segale, ai cereali, proteico e senza glutine, valutandoli sulla base dell’impasto, cioè al tipo di farina utilizzata. Il punteggio finale, espresso in centesimi, tiene conto soprattutto dei valori nutrizionali (55%), ma anche di additivi, edulcoranti, porzioni e ingredienti ultraprocessati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Pane a fette confezionato, la classifica Altroconsumo: chi convince e chi delude tra bianco, integrale, segale e proteico

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

5 Tipi di PANE Italiano Da EVITARE

Sullo stesso argomento

Ragù pronti del supermercato, la classifica Altroconsumo: Esselunga, Barilla, Coop e gli altri, chi sale e chi scende nei votiIl ragù è uno dei simboli della cucina italiana, ma non sempre c’è il tempo (o la voglia) di prepararlo secondo tradizione, con ore di cottura lenta...

Quali sono le migliori bottiglie di vino bianco: la classifica secondo AltroconsumoIl consumo di vino è molto cambiato nel tempo e oggi si va verso un uso più saltuario ma non tutti però sono esperti e districarsi tra etichette,...

Pane a fette confezionato, la classifica Altroconsumo: chi convince e chi delude tra bianco, integrale, segale e proteicoDal pane bianco a quello proteico, passando per integrale, segale e senza glutine: il pane a fette è ormai una presenza fissa nelle dispense degli italiani. Comodo, pratico e spesso più duraturo ... ilfattoquotidiano.it

Ho sentito tanto parlare del tuo famoso pane nelle buste di plastica. Ma non ho mai sentito nulla sulle tue panetterie e le loro opzioni? reddit

Pane a fette, la classifica Altroconsumo: tante sorprese in vetta (anche del discount). I migliori tipo per tipoIl pane è senza dubbio l'alimento principe della dieta mediterranea in tutto il nostro Paese, con tutte le differenze che possono esserci ... msn.com