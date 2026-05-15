Ottant' anni di Repubblica | la voce della Costituzione nel talento dei giovani in mostra

A ottant'anni dal referendum che ha istituito la Repubblica Italiana, una città si prepara ad accogliere un evento dedicato ai giovani. L'iniziativa mette in mostra lavori artistici ispirati ai principi della Costituzione, con l’obiettivo di coinvolgere i partecipanti in un percorso che unisce diritto e creatività. Durante l’evento, saranno esposti progetti e rappresentazioni visive realizzati da studenti, evidenziando il ruolo delle nuove generazioni nel mantenere viva la memoria e i valori fondamentali della Repubblica.

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