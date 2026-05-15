Ottant' anni di Repubblica | la voce della Costituzione nel talento dei giovani in mostra
A ottant'anni dal referendum che ha istituito la Repubblica Italiana, una città si prepara ad accogliere un evento dedicato ai giovani. L'iniziativa mette in mostra lavori artistici ispirati ai principi della Costituzione, con l’obiettivo di coinvolgere i partecipanti in un percorso che unisce diritto e creatività. Durante l’evento, saranno esposti progetti e rappresentazioni visive realizzati da studenti, evidenziando il ruolo delle nuove generazioni nel mantenere viva la memoria e i valori fondamentali della Repubblica.
A ottant'anni dal referendum che diede vita alla Repubblica Italiana, la città di Forlì si prepara a ospitare un evento che trasforma i principi giuridici in espressione visiva e impegno civile. Dal 16 al 24 maggio, il Sacrario dei Caduti in guerra aprirà le proprie porte alla mostra intitolata. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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Venerdì 15 e sabato 16 maggio a Miane si terrà Ottant'anni di Repubblica Italiana Un percorso di riflessione e approfondimento sui principi fondamentali della nostra Costituzione, per riscoprire insieme i doveri di solidarietà e il valore dell'interess facebook
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