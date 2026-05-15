Ottant' anni di Repubblica | la voce della Costituzione nel talento dei giovani in mostra

Da forlitoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A ottant'anni dal referendum che ha istituito la Repubblica Italiana, una città si prepara ad accogliere un evento dedicato ai giovani. L'iniziativa mette in mostra lavori artistici ispirati ai principi della Costituzione, con l’obiettivo di coinvolgere i partecipanti in un percorso che unisce diritto e creatività. Durante l’evento, saranno esposti progetti e rappresentazioni visive realizzati da studenti, evidenziando il ruolo delle nuove generazioni nel mantenere viva la memoria e i valori fondamentali della Repubblica.

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A ottant'anni dal referendum che diede vita alla Repubblica Italiana, la città di Forlì si prepara a ospitare un evento che trasforma i principi giuridici in espressione visiva e impegno civile. Dal 16 al 24 maggio, il Sacrario dei Caduti in guerra aprirà le proprie porte alla mostra intitolata. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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