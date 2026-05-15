Il tecnico del Belgio ha annunciato che Openda non farà parte della rosa per il Mondiale. La decisione si basa sul fatto che l’attaccante non ha giocato negli ultimi due mesi e, di conseguenza, non si trova in condizione. La scelta è stata comunicata durante la conferenza stampa, dove sono stati illustrati i motivi legati alla forma fisica del giocatore. La convocazione ufficiale per la competizione internazionale non include il nome di Openda.

di Luca Fiore Openda non è stato convocato dal tecnico del Belgio Rudi Garcia che ha spiegato il motivo nella conferenza stampa. Ecco le sue dichiarazioni. La nazionale del Belgio si prepara con grande concentrazione ad affrontare l’imminente Mondiale, ma nella lista ufficiale dei convocati appena diramata spicca un’assenza decisamente rumorosa. L’allenatore Rudi Garcia ha infatti preso la difficile decisione di escludere Lois Openda dalla spedizione, lasciando a casa il centravanti. Questa scelta tecnica ha inevitabilmente sollevato diverse discussioni tra i sostenitori e gli addetti ai lavori. Tuttavia, le valutazioni del commissario tecnico si sono basate su parametri legati all’attuale condizione fisica generale, ritenuta non idonea per un palcoscenico così esigente e particolarmente dispendioso dal punto di vista atletico. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Openda non convocato al Mondiale! Garcia spiega il motivo: «Non ha più giocato negli ultimi due mesi, è fuori forma in questo momento»

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