Omicidio Coatti condannati i 5 responsabili | chi sono i killer e quanto devono scontare
Cinque persone sono state condannate per l'omicidio di un biologo ferrarese avvenuto in Colombia nella notte tra il 5 e il 6 aprile 2025. Le autorità hanno identificato e giudicato i responsabili, che ora dovranno scontare le pene stabilite dalla sentenza. La vittima e la sua famiglia hanno ottenuto un risultato giudiziario in tempi relativamente rapidi, dopo aver subito un tragico episodio che ha scosso la comunità locale e internazionale.
Alessandro Coatti, e la sua famiglia, hanno già ricevuto giustizia. Il biologo ferrarese era stato barbaramente ucciso in Colombia la notte tra il 5 e il 6 aprile del 2025. Ora, la Procura generale di Santa Marta, città del paese Sudamericano, ha comunicato che cinque persone accusate. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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