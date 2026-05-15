Omicidio Coatti condannati i 5 responsabili | chi sono i killer e quanto devono scontare

Cinque persone sono state condannate per l'omicidio di un biologo ferrarese avvenuto in Colombia nella notte tra il 5 e il 6 aprile 2025. Le autorità hanno identificato e giudicato i responsabili, che ora dovranno scontare le pene stabilite dalla sentenza. La vittima e la sua famiglia hanno ottenuto un risultato giudiziario in tempi relativamente rapidi, dopo aver subito un tragico episodio che ha scosso la comunità locale e internazionale.

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Alessandro Coatti, e la sua famiglia, hanno già ricevuto giustizia. Il biologo ferrarese era stato barbaramente ucciso in Colombia la notte tra il 5 e il 6 aprile del 2025. Ora, la Procura generale di Santa Marta, città del paese Sudamericano, ha comunicato che cinque persone accusate. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Omicidio Cristian Sebastiano, genitori dei baby killer devono risarcire la famiglia della vittimaMonza – “Non hanno vigilato sui figli minorenni” a cui non hanno “impartito un’educazione formativa” che insegnasse loro “a non tenere condotte... Omicidio Coatti, condannati i 5 responsabili: chi sono i killer (e i complici) del delitto x.com Omicidio Coatti, 5 condanne: Rapirono e uccisero il biologo. Sconteranno 25 anni e 10 mesiTutti gli imputati hanno ammesso le proprie responsabilità nell’omicidio del 38enne originario di Argenta. Fu ucciso il 5 aprile 2025 in Colombia dopo una rapina, forse perché aveva visto in volto uno ... msn.com Condannati cinque responsabili dell’omicidio di Alessandro CoattiLa giustizia colombiana ha condannato cinque persone coinvolte nell'omicidio del biologo italiano Alessandro Coatti, di Longastrino, assassinato il 5 ... ravennaedintorni.it