Ome | Wild Roots - Festival fella mente selvatica

Domenica 17 maggio, il Borgo del Maglio e gli Orti Botanici di Ome ospitano l’evento Wild Roots, un festival dedicato alla cultura e alla natura. Durante la giornata, vengono organizzate attività e iniziative che coinvolgono i partecipanti, trasformando i luoghi in un palcoscenico per incontri e momenti di condivisione. L’evento si svolge in un’area della Franciacorta, dove i visitatori possono scoprire aspetti legati alla biodiversità e alle tradizioni locali.

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Domenica 17 maggio, il Borgo del Maglio e gli Orti Botanici di Ome smettono di essere semplici coordinate geografiche in Franciacorta per diventare lo scenario di Wild Roots. Il festival nasce con un obiettivo pratico: non solo offrire una giornata di riflessione, ma raccogliere fondi per. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video You Won’t Believe This Place in INDIA ZIRO VALLEY [21] Sullo stesso argomento Fella: 12 mesi per il video che negava la pandemiaLa giustizia italiana ha emesso una sentenza definitiva contro Francesco Fella, un cittadino di Treviso che nel 2020 aveva diffuso immagini false... Ome: Franciacorta Gin FestL’8 e 9 maggio la suggestiva Casa Gialla, nel cuore del Borgo del Maglio di Ome, ospita un evento dedicato agli amanti del gin e delle eccellenze... Wild Roots 2026 a Ome: Festival della Mente Selvatica x.com Wild Roots 2026 a Ome: Festival della Mente SelvaticaUna giornata di laboratori, talk e musica dal vivo curata da Andrea Bariselli, psicologo e neuroscienziato bresciano. Tutto il programma ... giornaledibrescia.it