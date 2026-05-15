Mathias Olivera si è scusato con i tifosi napoletani dopo aver chiarito le sue parole. In un messaggio diffuso sui social, ha spiegato che le sue affermazioni sull’andare in difficoltà nel guidare a Napoli non erano rivolte alla tifoseria, ma erano state pronunciate in modo ironico durante un’intervista al podcast Por la camiseta. Olivera ha precisato di non aver mai definito i supporter come persone conflittuali, come invece era stato interpretato in alcuni passaggi.

Mathias Olivera aveva rilasciato qualche giorno fa un’intervista al podcast Por la camiseta, dove aveva parlato delle difficoltà nel guidare a Napoli. Il difensore azzurro ha tenuto però a specificare che l’intervista era a sfondo ironico e non voleva mancare di rispetto al popolo napoletano e ai suoi tifosi. Olivera chiede scusa ai tifosi del Napoli. In una storia su Instagram, Olivera ha scritto in merito alle sue dichiarazioni: “ Vorrei chiarire una cosa perché alcune citazioni sono state estrapolate dal contesto e alcune persone o giornalisti stanno pubblicando titoli per creare polemiche e generare commenti. Nell’intervista non ho mai detto che i napoletani siano persone conflittuali, né ho mancato di rispetto a Napoli. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Olivera si scusa con i napoletani: “Non ho mai detto siete persone conflittuali, l’intervista era ironica”

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