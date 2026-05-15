Offese sessiste su Facebook all’ex assessora via al processo per i quattro imputati

Il processo per diffamazione aggravata nei confronti di quattro imputati prenderà il via il 22 settembre. Al centro del procedimento ci sono commenti sessisti pubblicati su Facebook durante la campagna elettorale del 2024, rivolti all’ex assessora comunale all’Urbanistica. La donna, coinvolta nella vicenda, ha presentato denuncia per le offese ricevute online. La discussione si concentrerà sui contenuti diffamatori e sulle responsabilità dei commentatori nel contesto delle comunicazioni digitali.

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