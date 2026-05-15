Offese sessiste su Facebook all’ex assessora via al processo per i quattro imputati
Il processo per diffamazione aggravata nei confronti di quattro imputati prenderà il via il 22 settembre. Al centro del procedimento ci sono commenti sessisti pubblicati su Facebook durante la campagna elettorale del 2024, rivolti all’ex assessora comunale all’Urbanistica. La donna, coinvolta nella vicenda, ha presentato denuncia per le offese ricevute online. La discussione si concentrerà sui contenuti diffamatori e sulle responsabilità dei commentatori nel contesto delle comunicazioni digitali.
LECCE - Entrerà nel vivo il prossimo 22 settembre il processo per diffamazione aggravata nei confronti dell’ex assessora comunale all’Urbanistica Rita Miglietta, bersaglio di una serie di commenti sessisti sui social durante la campagna elettorale del 2024. Questo in ragione del fatto che nei. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
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Può piacere o no, non ha importanza, il mondo è bello perché è vario..ma, quello che non sopporto sono le offese gravi, sul personale, gratuite e sessiste, le quali , dicono molto su chi le pronuncia. Alcune persone si sentono Dio in terra..blocco e segnalo.. facebook
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