Odoardi Rifiuti zero Abruzzo | Il riuso solidale anche a Pescara come responsabilità sociale ed economica
Giancarlo Odoardi, di Rifiuti Zero Abruzzo, pone alcune riflessioni riguardanti la cultura e il mercato del riuso da sviluppare anche a Pescara:"Prima ancora di lanciare la rubrica Usato per niente, conoscevo già l'esistenza di circuiti di scambio di beni, più d'uno, a dire il vero, soprattutto. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
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