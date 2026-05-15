Odoardi Rifiuti zero Abruzzo | Il riuso solidale anche a Pescara come responsabilità sociale ed economica

Da ilpescara.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Giancarlo Odoardi, di Rifiuti Zero Abruzzo, pone alcune riflessioni riguardanti la cultura e il mercato del riuso da sviluppare anche a Pescara:"Prima ancora di lanciare la rubrica Usato per niente, conoscevo già l'esistenza di circuiti di scambio di beni, più d'uno, a dire il vero, soprattutto. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

La denuncia di Odoardi (Rifiuti zero Abruzzo): "Discarica presente da mesi sulla ciclabile del lungofiume sud"Giancarlo Odoardi di Rifiuto zero Abruzzo denuncia la presenza di rifiuti abbandonati da mesi sulla pista ciclabile in zona lungofiume sud La...

Futuridea e il ruolo delle nuove mobilità italiane come leva strategica per la coesione territoriale, sociale ed economicaPubblicata la ricerca “Valorizzazione della nuova emigrazione nello sviluppo locale e nelle relazioni internazionali del Paese”, uno studio che...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web