Nubifragio al Foro Italico sospesa la semifinale tra Darderi e Ruud | ecco quando riprenderà

Una forte perturbazione atmosferica ha interessato il complesso sportivo del Foro Italico, provocando la sospensione della semifinale tra i due giocatori. La partita, in programma sul campo principale, è stata interrotta a causa delle condizioni meteorologiche avverse. Gli organizzatori hanno deciso di interrompere le attività sul Centrale e stanno monitorando la situazione. Non è ancora stata comunicata una nuova data per il ripristino del match, che riprenderà appena le condizioni lo consentiranno.

Il maltempo si abbatte sugli Internazionali d’Italia 2026 e costringe gli organizzatori a fermare il gioco sul Centrale del Foro Italico. La semifinale tra Luciano Darderi e Casper Ruud è stata infatti sospesa a causa di un violento nubifragio che nel pomeriggio ha colpito Roma, trasformando il torneo in una vera e propria corsa contro il tempo. L’incontro, uno dei più attesi della giornata, vedeva l’azzurro impegnato nella partita più importante della sua carriera. Darderi, oggi numero 20 del ranking ATP, stava affrontando il norvegese Casper Ruud, ex numero 2 del mondo e grande specialista della terra rossa. Al momento dell’interruzione, Ruud era avanti nel punteggio sul campo centrale. 🔗 Leggi su Funweek.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

La Coppa Italia fa sospendere la semifinale Darderi-Joder a Roma, scene surreali al Foro ItalicoIl match dei quarti di finale tra l'italiano e lo spagnolo condizionato dalla nebbia provocata dai fumogeni e dai fuochi d'artificio accesi allo...

Lorenzo Musetti non si è allenato al Foro Italico: sarà domani in campo contro Ruud?Un velo di incertezza accompagna Lorenzo Musetti alla vigilia degli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia 2026, in programma a Roma.

La nostra guida completa agli Internazionali d'Italia: cosa fare e vedere al Foro ItalicoTutto, ma proprio tutto - dai ristoranti alle lounge, fino ai campi secondari e agli angoli più esclusivi e segreti - quello che c’è da sapere sul Masters 1000 di Roma, l'unico in Italia, e sulla tras ... vanityfair.it

Il Foro Italico continua a crescereAgli Internazionali di tennis ci sono sempre più campi e sempre più persone, ma sta aumentando anche il costo dei biglietti ... ilpost.it