Novità nel percorso di gara Tre prove speciali mozzafiato

Il 43° Rally degli Abeti e Abetone si svolge nell’Appennino Pistoiese, dove sono state inserite tre prove speciali considerate particolarmente impegnative. La gara si svolge nel territorio tra Abeti e Abetone, attraversando paesaggi caratterizzati da strade tortuose e panorami suggestivi. La manifestazione coinvolge numerosi equipaggi che si preparano a affrontare le sfide delle prove su un percorso tradizionale, arricchito quest’anno da alcune variazioni nel tracciato.

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Il 43° Rally degli Abeti e Abetone si tiene all’interno del magnifico scenario dell’Appennino Pistoiese. La competizione, organizzata da Abeti Racing, conferma la sua collocazione primaverile con un percorso che include nuove "piesse" e il "Rally Village" in Piazza Matteotti a San Marcello. La AS Abeti Racing ha rivisto così in parte il disegno della gara, proponendo tre prove speciali per un totale di sette passaggi cronometrati in due giorni: due tracciati legati alla tradizione della manifestazione e una prova dal disegno completamente nuovo. La partenza è fissata per domani, sabato 16 maggio, alle ore 16:00 dalla Service Area di Campo Tizzoro. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Novità nel percorso di gara Tre prove speciali mozzafiato ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sanremo 2026 - Angelica Bove canta Mattone Sullo stesso argomento Toscana Enduro sbarca a Pistoia. Riflettori su tre prove specialiDecine e decine di enduristi, provenienti da tutta Italia (e non solo) saranno pronti anche quest’anno a sfidarsi sulle strade collinari di Pistoia. La novità al parco, inaugura il primo percorso di disc golf della Romagna: "Gara e passatelli per tutti"È stato completato il nuovo percorso di disc golf presso il Parco Le Ginestre di Oriolo, realizzato grazie all’impegno dell'associazione Hard Disc... La Classica di Amburgo 2026 ripropone il percorso tradizionale, con Waseberg protagonista e arrivo a Mondkebstraat come confermato, offrendo opportunità per sprint e sorprese. Scopri altimetria, planimetria e i dettagli completi nel nostro focus dedicato. x.com Percorso psicologico per gli atleti. Novità in casa Cestistica ArgentaSport e psicologia si uniscono per un’iniziativa al passo con i tempi. Nei giorni scorsi la società di pallacanestro Cestistica Argenta ha avviato un percorso dedicato alla preparazione mentale degli ... ilrestodelcarlino.it Strade Bianche 2026 con una novità nel percorso: meno sterrato; record di iscritti alla Gran FondoPresentata oggi, 21 gennaio, a La Rinascente di Piazza Duomo a Milano l'edizione 2026 di Strade Bianche, che il prossimo 7 marzo aprirà la stagione delle classiche italiane Uci World Tour organizzate ... corriere.it