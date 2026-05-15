Novena a Santa Rita da Cascia avvocata dei casi impossibili | terzo giorno

Oggi si conclude il terzo giorno della novena dedicata a Santa Rita da Cascia, conosciuta come l’avvocata dei casi impossibili. Durante questa giornata, si invita a rivolgersi a lei per chiedere aiuto nel superare i rancori e ritrovare una serenità che si lega alla fede e alla speranza. La preghiera si concentra sulla richiesta di forza e di perdono, in un momento di riflessione dedicato alla figura di questa santa, simbolo di perdono e di impegno personale.

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Nel terzo giorno ci rivolgiamo a Santa Rita, testimone eroica di perdono, per chiedere la forza di superare i rancori e ritrovare la serenità profonda che solo Dio può donare. In questo terzo giorno, ci accostiamo a Santa Rita con il desiderio di guarire le ferite del nostro cuore. Le affidiamo quelle amarezze che rendono difficile il cammino, certi che lei, che ha saputo perdonare gli uccisori del marito, saprà ottenerci da Dio un cuore nuovo. All’Avvocata dei casi impossibili chiediamo oggi il miracolo più grande: la capacità di guardare oltre il dolore per scorgere la presenza consolatrice di Cristo in ogni nostra prova. Ripercorriamo le principali tappe della sua vita, attraverso una sintesi offerta dal sito ufficiale del monastero di Santa Rita da Cascia: Rita vedova tra il 1406 e il 1407. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Novena a Santa Rita da Cascia, avvocata dei casi impossibili: terzo giorno ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Novena a Santa Rita 8º Giorno Avvocata dei Casi Impossibili Sullo stesso argomento Novena a Santa Rita da Cascia, avvocata dei casi impossibili: primo giornoIn questo primo giorno della Novena, bussiamo alla porta del cuore di Santa Rita per chiedere forza nelle prove e speranza laddove tutto sembra... Novena a Santa Rita da Cascia, avvocata dei casi impossibili: secondo giornoNel secondo giorno della Novena, impariamo da Santa Rita l’arte della pazienza e della fiducia incrollabile, certi che il suo sguardo materno non... Iniziata la #Novena per la festa di #SantaRitaDaCascia Una serata intensa e partecipata. Grazie al Sindaco @MauroDemichelis , al Consigliere Regionale @Vaccarezza65 , alle autorità ed associazioni presenti e a tutti i fedeli Vi aspettiamo fino al 22 x.com Novena a Santa Rita avvocata dei casi impossibili, nono giornoSanta Rita da Cascia, ha vissuto due vocazioni, prima di moglie e madre e poi dopo essere rimasta solo al mondo, la chiamata alla vita consacrata. Entrambe sono state da lei realizzate appieno, ... lalucedimaria.it Dalla clausura del monastero di santa Rita da Cascia il rosario della Novena in diretta socialFino al 20 maggio, dalle ore 11.50 alle 12.35, in occasione della Novena di Santa Rita da Cascia che anticipa la Festa, per la prima volta dal Coro, il luogo in cui pregano insieme o da sole, le ... korazym.org