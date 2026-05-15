Notti insonni parlo con Dio e Pamela Io l’ossessionato? Volevo aiutare chi indaga non rifarei nulla

Da bergamonews.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo coinvolto in un procedimento legale si è raccontato, parlando di notti passate a parlare con Dio e Pamela. Ha dichiarato di essere ossessionato e di aver cercato di aiutare chi indaga sulla sua vicenda. Ha anche precisato di non aver rifatto nulla e ha chiesto come possa sentirsi un innocente accusato di un reato così grave. Ha concluso affermando che non avrebbe fatto una cosa del genere nemmeno al suo peggior nemico, né a Pamela.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Come sta? Come vuole che stia un innocente accusato di un reato simile? Non farei una cosa del genere al mio peggior nemico, figuriamoci a Pamela. Da quando è indagato, sente che qualcosa è cambiato dentro di lei?  Prima credevo nello Stato, adesso non più. Ho sempre collaborato. Ho dato un contributo che non è stato colto, anzi mi viene pure contestato. Quella mattina (quando gli è stato recapitato l’avviso di garanzia, ndr) dovevo verbalizzare quello che sapevo, invece mi sono ritrovato indagato. Mi sento tradito. Gli inquirenti collocano la profanazione tra il 27 ottobre e il 2 novembre. In quei giorni, lei stava vivendo una situazione pesante: la morte di Pamela, l’esclusione dalla camera ardente e dai funerali, la delegittimazione dall’etichetta di ‘ex fidanzato’, il tira e molla con la famiglia Genini per la cagnolina Bianca. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

“Notti insonni, parlo con Dio e Pamela. Io l’ossessionato Volevo aiutare chi indaga

Video “Notti insonni, parlo con Dio e Pamela. Io l’ossessionato? Volevo aiutare chi indaga

Sullo stesso argomento

Elettra Lamborghini: dalle notti insonni al marchioLa cantante Elettra Lamborghini ha trasformato il disagio delle notti insonni vissute durante il Festival di Sanremo in un’operazione di branding...

Leggi anche: Caos in strada e notti insonni . Disagi per i residenti: è protesta

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, le belle notti insonni con Clara IsabelLe notti insonni non sono mai state così dolci. Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser stanno vivendo i primi giorni da genitori della loro piccola Clara Isabel, e sui social condividono tutta la loro ... tgcom24.mediaset.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web