Notti insonni parlo con Dio e Pamela Io l’ossessionato? Volevo aiutare chi indaga non rifarei nulla

Un uomo coinvolto in un procedimento legale si è raccontato, parlando di notti passate a parlare con Dio e Pamela. Ha dichiarato di essere ossessionato e di aver cercato di aiutare chi indaga sulla sua vicenda. Ha anche precisato di non aver rifatto nulla e ha chiesto come possa sentirsi un innocente accusato di un reato così grave. Ha concluso affermando che non avrebbe fatto una cosa del genere nemmeno al suo peggior nemico, né a Pamela.

Come sta? Come vuole che stia un innocente accusato di un reato simile? Non farei una cosa del genere al mio peggior nemico, figuriamoci a Pamela. Da quando è indagato, sente che qualcosa è cambiato dentro di lei? Prima credevo nello Stato, adesso non più. Ho sempre collaborato. Ho dato un contributo che non è stato colto, anzi mi viene pure contestato. Quella mattina (quando gli è stato recapitato l’avviso di garanzia, ndr) dovevo verbalizzare quello che sapevo, invece mi sono ritrovato indagato. Mi sento tradito. Gli inquirenti collocano la profanazione tra il 27 ottobre e il 2 novembre. In quei giorni, lei stava vivendo una situazione pesante: la morte di Pamela, l’esclusione dalla camera ardente e dai funerali, la delegittimazione dall’etichetta di ‘ex fidanzato’, il tira e molla con la famiglia Genini per la cagnolina Bianca. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

“Notti insonni, parlo con Dio e Pamela. Io l’ossessionato Volevo aiutare chi indaga

Sullo stesso argomento

Elettra Lamborghini: dalle notti insonni al marchioLa cantante Elettra Lamborghini ha trasformato il disagio delle notti insonni vissute durante il Festival di Sanremo in un’operazione di branding...

Leggi anche: Caos in strada e notti insonni . Disagi per i residenti: è protesta

Ho superato il mio livello A2 al primo tentativo dopo molte notti insonni!! reddit

Non solo musica e notti insonni! Felicissimo di essere stato invitato a parlare in una scuola (e non è la prima volta): il DJ è anche intelligenza, comunicazione e avere qualcosa da dire agli altri. La vera vibrazione è saper ispirare, non solo far ballare! St x.com

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, le belle notti insonni con Clara IsabelLe notti insonni non sono mai state così dolci. Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser stanno vivendo i primi giorni da genitori della loro piccola Clara Isabel, e sui social condividono tutta la loro ... tgcom24.mediaset.it