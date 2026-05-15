Notte di terrore pe me e la mia troupe in viaggio per Cannes

Da napolitoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un viaggio verso Cannes, un noto produttore televisivo e promoter campano ha vissuto una notte di paura. Mentre si trovava in auto con la sua troupe per seguire il festival del cinema e realizzare uno speciale televisivo, si sono verificati eventi che hanno messo a rischio la loro sicurezza. L’incidente ha interrotto il loro percorso e ha richiesto l’intervento delle autorità. La vicenda ha coinvolto anche altri mezzi e ha causato disagi lungo il percorso verso la destinazione.

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Disavventura per il noto produttore TV e promoter campano, Ugo Autuori, mentre era diretto in Francia per seguire con la sua squadra l'evolversi del festival del cinema e realizzare uno speciale TV ‘I love Cannes’.A raccontarlo a NapoliToday è lo stesso Autuori: “Il viaggio è stato interrotto da. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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