Notte di terrore pe me e la mia troupe in viaggio per Cannes

Durante un viaggio verso Cannes, un noto produttore televisivo e promoter campano ha vissuto una notte di paura. Mentre si trovava in auto con la sua troupe per seguire il festival del cinema e realizzare uno speciale televisivo, si sono verificati eventi che hanno messo a rischio la loro sicurezza. L’incidente ha interrotto il loro percorso e ha richiesto l’intervento delle autorità. La vicenda ha coinvolto anche altri mezzi e ha causato disagi lungo il percorso verso la destinazione.

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