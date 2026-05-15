Tre giovani sono usciti da un ristorante di Mozzo con la scusa di fumare una sigaretta e non sono più rientrati, lasciando il conto insoluto. Dopo aver pubblicato un messaggio sui social, sono tornati nel locale per saldare quanto dovuto. Nessun altro dettaglio riguarda eventuali azioni legali o conseguenze per i ragazzi. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla gestione di situazioni simili nel settore della ristorazione.

IL CASO. I tre ragazzi erano usciti dal locale di Mozzo con la scusa di fumare una sigaretta senza più rientrare. Dopo il post con video e immagini delle telecamere si sono ripresentati dai titolari: «La sigaretta più lunga della storia è finalmente finita». Dopo una cena consumata lunedì 11 maggio al Moon Sushi di Mozzo, in via Liguria, con la scusa di uscire per fumare una sigaretta tre ragazzi se ne erano andati senza pagare, facendo perdere le loro tracce. Era seguito la denuncia via social da parte del locale, aperto nel Comune dell’hinterland circa quattro mesi fa, che aveva anche pubblicato le immagini catturate dalle videocamere di sorveglianza e il video della fuga dei tre giovani. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Non pagano il conto al Sushi di Mozzo, poi dopo la denuncia social tornano a saldare

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