Non è sopravvissuta alla malattia | Gianfranca è morta a 59 anni

Da bresciatoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La comunità di Darfo piange la scomparsa di Gianfranca Cotti Piccinelli, deceduta all’età di 59 anni a causa di una grave malattia. La notizia della sua morte è stata resa nota dai familiari e ha suscitato dolore tra amici e conoscenti. Gianfranca non ha superato le complicazioni legate alla sua condizione di salute e si è spenta nelle ultime ore. La notizia si è diffusa rapidamente tra i residenti della zona.

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La comunità di Darfo è in lutto per la prematura scomparsa di Gianfranca Cotti Piccinelli, stroncata da una grave malattia a soli 59 anni. La famiglia è molto conosciuta in paese: lo annunciano con profondo dolore il marito Paolo Totis, la figlia Chiara con Fabrizio, la mamma Giulia, i fratelli. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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