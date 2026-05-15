Non è sopravvissuta alla malattia | Gianfranca è morta a 59 anni
La comunità di Darfo piange la scomparsa di Gianfranca Cotti Piccinelli, deceduta all’età di 59 anni a causa di una grave malattia. La notizia della sua morte è stata resa nota dai familiari e ha suscitato dolore tra amici e conoscenti. Gianfranca non ha superato le complicazioni legate alla sua condizione di salute e si è spenta nelle ultime ore. La notizia si è diffusa rapidamente tra i residenti della zona.
La comunità di Darfo è in lutto per la prematura scomparsa di Gianfranca Cotti Piccinelli, stroncata da una grave malattia a soli 59 anni. La famiglia è molto conosciuta in paese: lo annunciano con profondo dolore il marito Paolo Totis, la figlia Chiara con Fabrizio, la mamma Giulia, i fratelli. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
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