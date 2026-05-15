Non è detto che il contagio iniziale da hantavirus sia avvenuto in quella discarica

Al momento non ci sono elementi certi che il contagio iniziale da hantavirus sia avvenuto nella discarica. L'ipotesi che la coppia di nazionalità olandese si sia infettata durante un'attività di birdwatching a Ushuaia rimane quella più accreditata. Le autorità stanno continuando le indagini per chiarire le circostanze dell'infezione e verificare eventuali altri fattori coinvolti. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato ancora reso pubblico riguardo alle modalità di contagio o alle condizioni di salute dei soggetti coinvolti.

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Per ora l'ipotesi che la coppia nederlandese si sia ammalata facendo birdwatching a Ushuaia regge poco, nonostante l'accanimento sui social Da quando è stato scoperto il focolaio da hantavirus sulla nave da crociera Hondius, sui media e sui social network è stata spesso criticata e attaccata una coppia nederlandese, morta proprio per l’infezione virale, ritenuta responsabile del contagio. In diversi post è stata accusata di avere avuto un comportamento irresponsabile per avere visitato prima di imbarcarsi una discarica per fare birdwachting, finendo in contatto con i roditori che secondo questa teoria avrebbero contagiato la coppia. A oggi questa ricostruzione dei fatti non ha però molti appigli e le modalità dei primi contagi potrebbero essere state diverse, e lontane dalla discarica tanto discussa sui social. 🔗 Leggi su Ilpost.it © Ilpost.it - Non è detto che il contagio iniziale da hantavirus sia avvenuto in quella discarica ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Hantavirus: cosa Sappiamo e cosa DOBBIAMO Sapere Sullo stesso argomento Leggi anche: Ducati dubita che il successo iniziale di Aprilia sia sostenibile nel tempo. IA contro l’hantavirus: l’algoritmo che anticipa il contagio? Domande chiave Come può un algoritmo prevedere il contagio prima dei sintomi? Quale legame esiste tra pioggia intensa e proliferazione dei... Uno dei nostri passeggeri è improvvisamente venuto a mancare. Per quanto tragico, riteniamo che sia avvenuto per cause naturali. Il medico mi ha detto che non era contagioso, quindi sotto questo aspetto la nave è sicura. Così, il 12 aprile scorso, il comand x.com Allarme Hantavirus? Il rischio di contagio uomo-uomo è rarissimoPer l’ex direttore dello Spallanzani: Non c’è motivo di aver paura dell’hantavirus. Media irresponsabili. Francesco Vaia, componente dell’Autorità garante nazionale dei diritti delle persone con dis ... panorama.it L'Hantavirus non è il prossimo Covid, ma prova a dirlo ai media | The Daily Show reddit Hantavirus, Bassetti fa chiarezza sul rischio di contagio: Non c'è solo in caso di contatto ravvicinatoL'infettivologo Matteo Bassetti ha chiesto cautela sulle notizie di casi sospetti di Hantavirus in Italia, facendo chiarezza sulla velocità di contagio ... virgilio.it