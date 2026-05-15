Niente prove solo AI | la storia di Ginny Deaza che ha fatto realizzare il suo abito da sposa in Vietnam senza vederlo dal vivo
Un'influencer americana ha deciso di far realizzare il suo abito da sposa in Vietnam senza incontrare i artigiani di persona. La scelta è ricaduta su consulenze via videoconferenza e sulla creazione di immagini generate dall'intelligenza artificiale per visualizzare il risultato finale. L’intera operazione si è svolta senza prove dal vivo o incontri diretti, puntando esclusivamente su strumenti digitali e tecnologie di intelligenza artificiale. La storia ha attirato l'attenzione sui metodi alternativi di progettazione e realizzazione nel settore del bridal design.
Niente viaggi all'estero, valigie o jet lag: l'influencer di lifestyle di Providence, Rhode Island, ha infatti deciso di fare tutto a distanza tra prove virtuali, chatbot e videochiamate. «Ho trovato degli abiti che mi piacevano, firmati da grandi stilisti. Poi ho caricato delle mie foto con gli abiti su ChatGPT», racconta al New York Post Ginny Deaza che aggiunge: «In seguito ho inviato in Vietnam le immagini generate dall'intelligenza artificiale che mi ritraevano con gli abiti, per dare loro un'idea del look che preferivo». Il risultato è un abito su misura a meno di 2.500 dollari, contro gli oltre 15mila richiesti negli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
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