Niente prove solo AI | la storia di Ginny Deaza che ha fatto realizzare il suo abito da sposa in Vietnam senza vederlo dal vivo

Un'influencer americana ha deciso di far realizzare il suo abito da sposa in Vietnam senza incontrare i artigiani di persona. La scelta è ricaduta su consulenze via videoconferenza e sulla creazione di immagini generate dall'intelligenza artificiale per visualizzare il risultato finale. L’intera operazione si è svolta senza prove dal vivo o incontri diretti, puntando esclusivamente su strumenti digitali e tecnologie di intelligenza artificiale. La storia ha attirato l'attenzione sui metodi alternativi di progettazione e realizzazione nel settore del bridal design.

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