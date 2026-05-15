Niente prove solo AI | la storia di Ginny Deaza che ha fatto realizzare il suo abito da sposa in Vietnam senza vederlo dal vivo

Da vanityfair.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un'influencer americana ha deciso di far realizzare il suo abito da sposa in Vietnam senza incontrare i artigiani di persona. La scelta è ricaduta su consulenze via videoconferenza e sulla creazione di immagini generate dall'intelligenza artificiale per visualizzare il risultato finale. L’intera operazione si è svolta senza prove dal vivo o incontri diretti, puntando esclusivamente su strumenti digitali e tecnologie di intelligenza artificiale. La storia ha attirato l'attenzione sui metodi alternativi di progettazione e realizzazione nel settore del bridal design.

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Niente viaggi all'estero, valigie o jet lag: l'influencer di lifestyle di Providence, Rhode Island, ha infatti deciso di fare tutto a distanza tra prove virtuali, chatbot e videochiamate. «Ho trovato degli abiti che mi piacevano, firmati da grandi stilisti. Poi ho caricato delle mie foto con gli abiti su ChatGPT», racconta al New York Post Ginny Deaza che aggiunge: «In seguito ho inviato in Vietnam le immagini generate dall'intelligenza artificiale che mi ritraevano con gli abiti, per dare loro un'idea del look che preferivo». Il risultato è un abito su misura a meno di 2.500 dollari, contro gli oltre 15mila richiesti negli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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