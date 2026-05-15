Niente Europa per la Lazio | salta l’obbligo di riscatto di Maldini

La Lazio rimane fuori dalle competizioni europee dopo la sconfitta in finale di Coppa Italia contro l’Inter. La squadra non potrà usufruire dell’obbligo di riscatto di Maldini, che avrebbe potuto cambiare le prospettive di mercato. La partita decisiva ha portato alla conclusione di un percorso senza accesso alle coppe continentali per la prossima stagione. La situazione influisce sulle strategie di mercato dei biancocelesti, con modifiche nelle operazioni previste.

Non avendo raggiunto la qualificazione in Europa, la Lazio non avrà più l’obbligo di riscatto di Daniel Maldini, acquistato in inverno dall’Atalanta in prestito. Resta vivo, però, il diritto di riscatto del cartellino per una somma attorno ai 14 milioni di euro. Un quiz veloce ma insidioso per veri appassionati di calcio: solo i più preparati faranno 1010! Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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